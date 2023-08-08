Не хватает детей: начальная школа в одном из сел на западе Казахстана на грани закрытия

Начальная школа села Жетыколь Западно-Казахстанской области на грани закрытия, сообщает Zakon.kz.

Из населенного пункта каждый год убывает население. Село пустеет. Чтобы сохранить единственное учебное заведение, 1 сентября за парты должны сесть, как минимум пять учеников.

Сейчас же там, как говорится в публикации "Хабар 24", всего четыре. Местные власти рассматривают варианты переселения многодетных семей.

"Два ученика закончили четвертый класс. Еще одного ребенка забрали в город родители. Сейчас в подготовительной группе двое детей. Они пойдут в первый класс в следующем году. Часов мало, педагоги сюда не едут. Поэтому наши учителя прошли специальные курсы. Мы надеемся, что школу не закроют. Найдется хотя бы один ученик". Дария Панагожина, педагог

В девяностых Жетыколь стал поселком безработных, люди массово уезжали отсюда, вспоминают старожилы. Сейчас здесь только 28 дворов.

"Когда-то в нашем поселке было много молодежи. Сейчас все разъехались. Много пустующих и заброшенных домов. Да и со светом проблемы начались. Частые перебои с водоснабжением". Киикбай Кайыргожин, местный житель

Местные власти о полном закрытии школы пока не говорят. Рассматривают варианты переселения людей из густонаселенных районов области, желательно многодетных семей.

"Есть договоренность с владельцами пустующих домов. Они готовы предоставить жилье. Кроме того, 10 из 14 крестьянских хозяйств готовы взять на постоянную работу, а также предоставить домашний скот с запасом сена и кормов. Сейчас мы ищем такие семьи". Айболат Нурмуханов, аким Жетыкольского сельского округа

По нормативам в начальной школе должны обучаться не меньше пяти учеников. По данным профильного ведомства, предложение со стороны местных властей по закрытию этого учебного заведения не поступало. Однако в этом году под оптимизацию попадут две другие школы.

"На сегодняшний день поступило предложение о закрытии одной начальной школы Акжаикского района, так как школа не соответствует нормативам. Имеется только один ученик. Также с Акжаикского района будет реорганизована одна основная школа в начальную, где количество учащихся не соответствует нормативам. По начальной школе Жетыкольского района предложения от акимата района и отдела образования Сырымского района не поступало". Жадыра Бекжанова, главный специалист Управления образования ЗКО

Если эти школы закроют, то детей расформируют по интернатам в соседние села. А педагогам придется искать новую работу. Тем временем, жители Жетыколя надеются сохранить учебное заведение, потому что есть для кого. Уже через пару лет за парты здесь сядут семеро детей из мини-центра.

1 августа 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения заявили, что в Казахстане завершена приемная кампания для зачисления детей в первый класс. В ведомстве отметили, что в первый класс зачислено 339 880 учащихся. 70,7% детей выбрали обучение на государственном языке.