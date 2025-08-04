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Общество

Бесплатные курсы казахского языка: когда и где жители Астаны могут на них записаться

Казахский язык, государственный язык РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 11:46 Фото: pixabay
Сегодня, 4 августа 2025 года, в акимате Астаны жителям и гостям столицы сообщили хорошую новость – они могут записаться на бесплатные курсы казахского языка, передает корреспондент Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала столичного акимата:

"КГУ "Руханият" Управления по развитию языков и архивного дела объявило о приеме заявок на бесплатные курсы казахского языка для взрослых. Заявления от желающих принимаются с 4 по 20 августа по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209... Контактные телефоны: рабочий +7 7172 24 90 52, сотовый +7 707 497 7143".

Уточняется, что занятия начнутся 2 сентября и будут проводиться 3 раза в неделю, формат – офлайн.

"По окончании курса выдается сертификат".Пресс-служба акимата Астаны

3 июля 2025 года стало известно, что формировать Национальный корпус казахского языка будут по новым правилам.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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