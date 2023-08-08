Где лучше заниматься бегом: обзор парков Алматы

Бег в Алматы – активно развивающееся направление. В городе с красивыми пейзажами и развитой инфраструктурой, этот вид спорта становится одним из самых популярных. Редакция Zakon.kz подготовила подборку парков для тех, кто только начинает свой беговой путь.

Парков и скверов в городе достаточно много, мы расскажем лишь о некоторых из них.



Терренкур

Терренкур – это так называемая алматинская "тропа здоровья". Располагается аллея в восточной части Алматы и устремляется от центра города к предгорной части.

Фото: Zakon.kz

Длина тропы – 4,5 км. Плюс этого маршрута в том, что он находится вдали от проезжей части. Бегать здесь будет комфортно как новичкам, так и профессионалам, благодаря удобным и широким дорожкам.

Адрес: Медеуский район, параллельно улице Таттимбета и проспекту Достык.

Набережная реки Есентай (аллея вдоль Весновки)

Набережная вдоль реки Есентай – это еще одно полюбившееся алматинцам место для пробежек.

Фото: Zakon.kz

Склон здесь довольно умеренный, что будет удобно и для любителей. Дорожки асфальтированные, часть из них покрыта брусчаткой. Единственный минус маршрута – пешеходные переходы на пересекающих реку улицах.



Адрес: набережная начинается от проспекта Райымбека и выше проспекта аль-Фараби.

"Лестница здоровья"

Знаменитая "лестница здоровья" расположена всего в 20 км от Алматы. Лестница от высокогорного ледового катка "Медеу" до плотины насчитывает 842 ступени, покорить которые без остановок на отдых, могут не все. Однако завораживающий вид на горы Заилийского Алатау стоит приложенных усилий.

Фото: Zakon.kz

Добраться до отправной точки можно как на собственном авто, так и на общественном транспорте из города.

Фото: Zakon.kz

Адрес: высокогорный каток "Медеу".



Парк Горького

Центральный парк культуры и отдыха или как его привыкли называть – парк Горького – открыт для свободного посещения практически круглый год.

Фото: Zakon.kz

Это одна из главных зеленых зон города. Однако бегать здесь лучше в будние дни и желательно рано утром, так как в выходные и праздничные дни в парке очень много людей.

Фото: Zakon.kz

Адрес парка в Алматы: улица Гоголя 1.



Роща Баума

Если вам наскучил привычный парк для пробежек или захотелось сменить искусственное покрытие на грунтовые дорожки, то роща Баума – идеальное место для вас.

Фото: Zakon.kz

Рощу назвали в честь ее основателя ученого-лесовода – Эдуарда Оттоновича Баума. Она располагается в нижней части города. Благодаря множеству деревьев, которые дают хорошую тень, бегать здесь можно даже в самые жаркие дни.



Адрес рощи: между проспектом Рыскулова и улицей Хмельницкого, центральный вход с проспекта Суюнбая.

Фото: Zakon.kz

Бег является одним из самых доступных и эффективных видов физической нагрузки. Он помогает укрепить мышцы ног и ягодиц, улучшить кровообращение, снизить уровень холестерина в крови и контролировать вес. Также бег способствует выработке эндорфина – гормона счастья, который помогает снять стресс и улучшить настроение.