В Талдыкоргане после купания на городском пляже люди покрылись сыпью

Жители Талдыкоргана пожаловались на появление сыпи после купания на местном городском пляже. В народе его уже прозвали "лягушачьего озеро", сообщает Zakon.kz.

Несколько подростков недавно посетили городской пляж, искупались, а через двое суток у каждого появилась сыпь.



"Конечно, будучи местными жителями мы слышали легенды про наш пляж, что там очень грязно, купаться небезопасно. Но решили попробовать. Скажу так, там очень много лягушек, туалет очень далеко, поэтому вы сами понимаете что происходит с водой. Сыпь не такая большая, но чувство неприятное", – сказал подросток Рамиль Дьяченко корреспонденту Zakon.kz.

Ребята искупались на пляже больше недели назад, а последние 5 дней водохранилище было закрыто в связи с очистными работами со стороны акимата. Вчера, 7 августа, "лягушачье озеро" вновь запустили.

Фото: ДСЭК Талдыкоргана

В управлении санитарно-эпидемиологического контроля города Талдыкорган сообщили, что в течение всего летнего сезона специалисты мониторят качество воды на городском пляже. Нарушений, утверждают санврачи, здесь нет.



"В рамках мониторинга по состоянию на 7 августа 2023 года отобраны и доставлены в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области для проведения исследований по 9 пробы воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно результатам исследования, пробы воды отобранные соответствуют требованиям гигиенических нормативов", – говорится в официальном ответе профильного ведомства.

Фото: ДСЭК Талдыкоргана

Несмотря на заключение санитарных врачей, люди опасаются купаться на городском пляже и относятся с недоверием к результатам анализов.

