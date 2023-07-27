Более чем у 50 человек появилась сыпь после купания в реке в Жетысуской области

Около 50 отдыхающих пожаловались на проблемы с кожей после купания в реке Каратал в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Жители Каратальского района Жетысуской области жалуются на покраснение кожи и зуд после купания в реке Каратал. На следующий день после отдыха практически у всех начались проблемы с кожей. Других симптомов пока нет.





"Покупались и подхватили чесотку. Не проходит уже четвертый день. На теле красные точки", – рассказала одна из отдыхающих Елена Комарова корреспонденту Zakon.kz.

Старожилы говорят, что причина – в цветении водорослей, которое происходит в это время года. Из-за него отдыхающие на Каратале каждое лето жалуются на проблемы с кожей. При этом местные жители утверждают, что в целом река не предназначена для купания.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля рассказали, что систематически собирают пробы воды для различных анализов. Все показатели в реке Каратал соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

"Совместно с лабораторией Национального центра экспертизы с мая по июль текущего года были отобраны пробы воды на санитарно-химические показатели (36 проб), на микробиологические анализы (36 проб), на паразитологические показатели (12 проб). В том числе 20 июля текущего года на реке Каратал специалисты отобрали пробы на вирусные гепатиты и ротавирусные заболевания, результаты анализа отрицательные", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в профильном ведомстве.

Повторный анализ обещают провести в начале августа. Результаты проверки помогут выяснить, из-за чего у туристов появилась сыпь. При возникновении каких-либо симптомов различных болезней после купания в реке специалисты требуют незамедлительно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Ранее специалисты напомнили, почему лучше не купаться в фонтанах.