Жители Уральска борются за городской пляж с разработчиками карьеров

Скандал разгорается вокруг городского пляжа в Уральске. Местные жители могут лишиться одного из главных мест отдыха. Дело в том, что разработчики карьеров требуют отдать им эту территорию для добычи песчано-гравийной смеси, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает телеканал Astana TV, городской пляж в районе Ремзавода – одно из любимых мест отдыха горожан. Здесь есть лес, куда люди ходят собирать грибы, а в летнюю жару купаются в реке Урал.



Бизнесмены развернули нешуточную борьбу за этот участок. Он нужен для добычи песчано-гравийной смеси. Но для горожан это один из последних бесплатных пляжей в городе. Кроме того, люди хотят сохранить живописный уголок природы. А карьер уничтожит лес и речку, а вместе с ними растительный и животный мир, уверены экологи.

"Они на водоохранной полосе собираются проводить карьерные работы, тут законодательство запрещает проводить недропользование. Это требование закона. Касательно гослесфонда, те предприятия, которые в 20 году их получили, для реализации всех этих проектов должны общественные слушания проходить". Руководитель Департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев

Общественники тоже удивляются, почему недропользователи выбрали именно это место.

"Разработчиков оттуда надо переместить в другие места. Без ущерба для бизнеса, это уже вопрос отдельно к акимату. Для людей что нужно, для горожан? Там нужно организовать рекреационную зону". Председатель Западно-Казахстанского эколого-географического общества Дархан Сариев

Местные чиновники говорят, что отказать бизнесменам они не могут. Это место под добычу песка задумывалось еще несколько десятков лет назад. Но при этом власти понимают, что карьер нанесет ущерб природе и лишит горожан места для отдыха. Поэтому пока добро на разработку не дают.

"Мы должны принять решение в пользу недропользователя. Поэтому я говорю, что есть общественное мнение, есть именно влияние общественного мнения на решения, которые должны быть по закону, что удивительно они не соответствуют в принципе интересам граждан, поэтому давайте оставим это на суд тех органов, которые уполномочены это решать". Замакима города Уральска Асхат Кульбаев

Кстати дело уже дошло до суда. Бизнесмены подали иск на акимат. Поэтому судьбу пляжа будет решать Фемида.

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