У пары оленей в зоопарке Алматы родился сказочный малыш

В алматинском зоопарке родился олененок. 8 августа 2023 года сотрудники зоопарка Алматы поделились с подписчиками видео с детенышем по имени Байшешек, сообщает Zakon.kz.

В сообщении под видео сказано, что олененок родился 28 июня у отца Кругляшка и матери Райхан. Малыш уже немного подрос, чувствует себя хорошо.

"А назвали его Байшешек. Пока сосет молоко матери, но уже потихоньку пробует на вкус траву, овощи и комбикорм. Увидеть его вы можете в большом вольере, направо от вольеров зебр, где он живет со своими многочисленными соседями: тетушками, дядьями, двоюродными братьями и сестрами", – уточнили в зоопарке.

16 июня 2023 года в зоопарке Алматы также поделились радостной новостью: у пары бегемотов Джамбо и Лотти родился малыш.