Новорожденных оленят показали в зоопарке Алматы

Два детеныша появились на свет у пятнистых оленей в алматинском зоопарке, сообщает Zakon.kz.

Радостной новостью 20 июля 2024 года зоопарк поделился на своей странице в Instagram:

"Эти милые малыши уже начинают осваивать окружающий мир и радуют нас своей активностью и игривостью".

Олени относятся к отряду китопарнокопытных. Их соседями по отряду являются не только жирафы, кабаны и верблюды, но также бегемоты, кашалоты и киты. Обычно на воле самка рожает одного-двух оленят раз в два-три года. Малыши становятся самостоятельными в годовалом возрасте.

Ранее о пополнении в семействе оленей алматинский зоопарк сообщал 28 июня 2023 года. Родителями малыша, которого назвали Байшешек, стали Кругляшок и Райхан.