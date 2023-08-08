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Незаконно приватизированные ж/д объекты вернули в собственность Казахстана

Незаконно приватизированные ж/д-объекты вернули в собственность Казахстана Фото: phxere
Вопросы возврата в госсобственность некоторых предприятий в области железнодорожных перевозок и здравоохранения рассмотрены на Комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы главы правительства за 8 августа отмечено, что Смаилову представили доклад о ходе возврата в собственность государства ряда объектов железнодорожной инфраструктуры, сделка о передаче которых в конкурентную среду была признана судом недействительной.

В частности, были установлены факты растраты вверенного имущества.

"В рамках уголовного дела следственные органы арестовали активы с передачей их в управление КТЖ до принятия окончательного процессуального решения. Обеспечена охрана имущественного комплекса", – говорится в сообщении.

Далее отмечено, что премьер-министр поручил активизировать работу по аналогичным объектам в других регионах республики, обозначив важность сохранения всех технологических процессов и деятельности работников соответствующих предприятий.

"На заседании также рассмотрен вопрос возврата в республиканскую собственность организации, осуществляющей деятельность в сфере здравоохранения. По предварительным данным, частная компания, принявшая на себя управление активом, на протяжении долгого времени не выполняет функции по основному профилю деятельности и нарушает условия согласованной инвестиционной программы", – добавили в пресс-лужбе.

По итогам обсуждения принято решение сформировать межведомственную комиссию для проведения проверки эффективности управления. По ее результатам будет приниматься решение о целесообразности расторжения договора и возврата актива в госсобственность.

3 августа 2023 года сообщалось, что в Казахстане у недропользователей изъяли месторождения ценных полезных ископаемых. 

В государственный фонд возвращены месторождения золота, угля, железа, меди, углеводородов, бокситов, полиметаллов и т.д., которые в дальнейшем выставляются на открытый аукцион для передачи новым инвесторам. Это обеспечивает дополнительный приток инвестиций в сферу недропользования.

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Анастасия Московчук
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