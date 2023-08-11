Видеообращение на казахском языке записала новый генконсул США в Алматы

Новый генеральный консул США в Алматы Мишель Еркин записала видеообращение к казахстанцам на казахском языке. Таким образом она решила познакомиться с населением, сообщает Zakon.kz.

Еркин сказала, что очень ждет комментарии с рекомендациями того, что ей нужно посмотреть, сделать и попробовать в первую очередь.

"Я начинаю свою деятельность в качестве генерального консула США в Алматы. Думаю, это большая честь. В Алматы я влюбилась 20 лет назад. (...) Я начала учить казахский язык еще до приезда сюда. Теперь я довольна тем, что продолжаю изучать язык на родине казахского языка", – отметила генконсул.

Отметим, что ее консульский округ включает города Алматы и Шымкент, а также Туркестанскую, Алматинскую, Жамбылскую, Кызылординскую и Жетысускую области.

Еркин родилась на севере штата Миннесота в семье фермеров. У Мишель и ее мужа четверо детей. Она свободно владеет русским и испанским языками, изучает казахский.

По прибытию новый консул сказала, что ждет возможности по-новому открыть для себя Казахстан.







В начале августа стало известно, что новым генеральным консулом США в Казахстане стала Мишель Еркин. С августа 2021 года генконсулом США в Алматы была Кэролайн Сэвидж. Позже стало известно, что она прибыла в Казахстан.

