"Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство": как общественники оценили продление учебного года в Казахстане

8 августа в Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная острым проблемам образования в нашей стране. Корреспондент Zakon.kz. побывал там и собрал самые интересные экспертные мнения.

"Спорные идеи, не приносящие результатов"

По словам депутата Мажилиса Парламента, члена Комитета по финансам и бюджету Ирины Смирновой, государство подходит к вопросам образования и просвещения со всей ответственностью.

"Все запрашиваемые средства выделяются вовремя и в полном объеме, растет заработная плата учителей и воспитателей, размер стипендий студентов, увеличивается число грантов на педагогические специальности, строятся комфортные школы. Другой вопрос, на что именно Министерство образования ранее запрашивало эти средства. Очень часто они шли на реализацию спорных идей, которые не давали ожидаемых результатов", - считает Смирнова.

Она попросила отделившееся Министерство просвещения обратить внимание на ряд аспектов. В частности, необходимость научного обоснования и учета общественного мнения при принятии каких-либо решений.

"Никакого сокращения нагрузки не было"

С точкой зрения депутата согласна представитель РОО "Казахская лига экспертов образования" Гульнар Абишева:

"Хочу поддержать мысль о том, что многие реформы оказались нерезультативными. Но на сегодня самый актуальный вопрос – продление учебного года. Нам продлили учебный процесс до 36 недель. Утверждается, что так поступили ради снижения нагрузки. Но мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что это не так. Если смотреть даже по самым сокращенным ТУПам (типовым учебным планам - прим.Авт.), в начальных классах – плюс один час. Среднее звено – плюс 1-3 часа. Это все ваши ТУПы, уважаемое министерство!".

Ссылаясь на международный опыт она отметила: в мире учащиеся начальных классов в среднем занимаются 799 часов в год, ребята постарше – 913. Однако в Казахстане эти показатели при наличии 36-й учебной недели значительно выше – 841,5 и до 1269 часов, соответственно.

"Оставьте нас в покое"

На мероприятии выступили активистки, а по совместительству школьницы, испытавшие экспериментальные подходы чиновников непосредственно на себе.

"Очень тяжело было ходить в школу последнюю неделю. Это буквально просто сидение за партой: заниматься на уроках было нечем, вся программа к тому моменту была пройдена. Это пустая трата времени! Тем более я оканчивала 11 класс, выпускникам надо было одновременно готовится к экзаменам и ЕНТ. А вместо подготовки мы просто сидели в душных кабинетах до двух дня, без вентиляторов и кондиционеров", – рассказала Фатима Майсар.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, девушка пояснила, что при всем выше сказанном ни к ЕНТ, ни к экзаменам ребят особенно не готовили, поэтому нагрузка – уже даже не двойная, а тройная – легла на их плечи.

"Я разговаривала с одноклассниками. Некоторые признавались, что им пришлось выбирать, к чему готовиться – к экзаменам или тестированию. Многие предпочли тестирование. Это ведь бессмысленно. Пусть те, кто не сдают экзамены, сдают ЕНТ, и наоборот. В 11 класс в принципе приходят ради ЕНТ".

Ее младшая сестра Медина Майсар поддержала Фатиму и эмоционально добавила:

"Мы именно то поколение, которое почувствовало на себе все нововведения Министерства образования. Мы учились на "удаленке" почти два года, сдавали СОРы и СОЧи, нам каждый год меняли учебники. И теперь нас решили добить сокращением каникул? Просто оставьте нас в покое!"

В завершение эксперты напомнили: как показывают проверки, несмотря на повышение нагрузки и бесконечные новшества, качество знаний детей только падает.

К слову, по результатам опроса родителей, педагогов и представителей других заинтересованных групп, выяснилось, что большинство респондентов видят в продлении учебного года сплошные проблемы. 62% опрошенных вспомнили о неблагоприятных погодных условиях. 59,5% отметили снижение мотивации учащихся. 41,2% усомнились в готовности к этому учебных программ и материалов. 25,5% усмотрели потенциальные риски для детского здоровья. 20,6% сочли материальную базу школ неспособной "потянуть" такие перемены.

В 2022 году учебный год в Казахстане продлили на две недели. Изменения в образовательной сфере вызвали бурное обсуждение среди казахстанцев. 30 мая 2023 года в пресс-службе Министерства просвещения Zakon.kz рассказали об обращениях с просьбами о пересмотре сроков окончания учебного года.