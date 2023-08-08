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Дожди с грозами, градом и шквалом прогнозируют синоптики в Казахстане 9 августа

Дожди с грозами, градом и шквалом прогнозируют синоптики в Казахстане 9 августа Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет" на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди.


"На северо-западе, севере, востоке страны ожидаются сильные дожди с грозами, градом, шквалом. На западе, юго-западе, северо-востоке Казахстана ожидается погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике прогнозируется порывистый ветер. На западе страны в утренние часы ожидается туман.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +31+33°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +33+35°С.

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Казгидромет Погода Казахстан
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