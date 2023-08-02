Сильные дожди, град и шквал прогнозируют на севере и востоке Казахстана
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 3-5 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", на севере и востоке страны ожидаются сильные дожди.
"В ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается: по-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. Западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется.
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