Сильные дожди, град и шквал прогнозируют на севере и востоке Казахстана

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 3-5 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на севере и востоке страны ожидаются сильные дожди.

"В ближайшие дни на территории Казахстана существенных изменений в погоде не ожидается: по-прежнему большая часть страны будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняются дожди с грозами, на севере, востоке республики ожидаются сильные дожди с порывистым ветром, градом и шквалом. Западные регионы страны будут находиться в поле повышенного давления, ожидается погода преимущественно без осадков", – говорится в сообщении. Согласно прогнозу, значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Материал по теме Какая погода ждет казахстанцев в августе Ранее РГП "Казгидромет" подготовил консультативный прогноз погоды по республике на август 2023 года. Читайте также Четыре из шести котлов на Риддер ТЭЦ планируют запустить в сентябре

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