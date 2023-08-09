Туристы из каких стран задерживаются в Казахстане

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По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем четыре дня, сообщает Zakon.kz.

По срокам пребывания в стране лидируют граждане Узбекистана. Туристы из соседнего государства проводят в Казахстане в среднем до 10 дней. Туристы из России в среднем проводят 6 дней, граждане Беларуси – 5 дней, Германии – 4 дня, граждане Китая – 3,5 дня. "Система eQonaq выполняет несколько важных функций: контроль и анализ потока туристов, прибывающих в нашу страну, создание реестра мест размещения и т.д. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева. Ранее редакция Zakon.kz подобрала 10 самых красивых мест города, которые должен посетить каждый путешественник. Читайте также Миллион тенге разыграет KMF среди своих клиентов Таролог пообещала трем знакам зодиака море денег Cельчане из Кокозека требуют справедливой компенсации за изымаемые участки

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