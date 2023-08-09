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Туристы из каких стран задерживаются в Казахстане

Туристы из каких стран задерживаются в Казахстане Фото: pixabay
По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем четыре дня, сообщает Zakon.kz.

По срокам пребывания в стране лидируют граждане Узбекистана. Туристы из соседнего государства проводят в Казахстане в среднем до 10 дней.

Туристы из России в среднем проводят 6 дней, граждане Беларуси – 5 дней, Германии – 4 дня, граждане Китая – 3,5 дня.

"Система eQonaq выполняет несколько важных функций: контроль и анализ потока туристов, прибывающих в нашу страну, создание реестра мест размещения и т.д. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.

Ранее редакция Zakon.kz подобрала 10 самых красивых мест города, которые должен посетить каждый путешественник.

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