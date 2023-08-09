Туристы из каких стран задерживаются в Казахстане
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По данным информационной системы eQonaq, граждане США, Германии, Южной Кореи и Индии, прибывшие с туристическими целями, проводят в Казахстане в среднем четыре дня, сообщает Zakon.kz.
По срокам пребывания в стране лидируют граждане Узбекистана. Туристы из соседнего государства проводят в Казахстане в среднем до 10 дней.
Туристы из России в среднем проводят 6 дней, граждане Беларуси – 5 дней, Германии – 4 дня, граждане Китая – 3,5 дня.
"Система eQonaq выполняет несколько важных функций: контроль и анализ потока туристов, прибывающих в нашу страну, создание реестра мест размещения и т.д. Главная цель – это повышение прозрачности и качества оказываемых туристам услуг. В системе зарегистрированы 3214 субъектов предпринимательства, предоставляющих услуги размещения", – отметила официальный представитель Минкультуры и спорта Молдир Абдуалиева.
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