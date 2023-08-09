Что ждать алматинцам от программы "Тариф в обмен на инвестиции"

Руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева рассказала, что благодаря программе "Тариф в обмен на инвестиции" можно будет значительно снизить износ коммунальных предприятий города, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что в 2023 году по инвестпрограмме "Алматытеплокоммунэнерго" выделили дополнительные средства на выполнение Дорожной карты. Сумма на дополнительные мероприятия составила 1 млрд 600 млн тенге, в том числе 1 млрд 157 млн тенге – это средства из местного бюджета.

"Инвестиционная программа товарищества направлена на ремонт и замену основного и вспомогательного оборудования котельных. Ранее "Алматытеплокоммунэнерго" недополучало средства на модернизацию и ремонт котельных в рамках сдерживания тарифов. Поэтому мы просто сдерживали износ, а в данном случае, с учетом дополнительных инвестиций, мы сможем реально снизить износ на 1,2% до конца 2023 года", – сказала руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева.

По ее словам, в целом выполнение инвестиционной программы позволит снизить риск аварийности и обеспечит надежное производство тепловой энергии для потребителей. То есть из года в год будет улучшаться качество услуг, а также снизится количество порывов и аварий в отопительный период.

"Таким образом, уже к 2029 году мы прогнозируем снижение износа сетей теплоснабжения и оборудования до 15%", – заявила она.

Как раз-таки сегодня департамент Комитета по регулированию естественных монополий совместно с представителями общественности проверили выполнение инвестиционной программы "Алматытеплокоммунэнерго" на двух объектах – это котельные в школах №47 и 48.

Фото: Zakon.kz

Заместитель главного инженера "Алматытеплокоммунэнерго" Павел Леденцов рассказал, что котельную школы №47 построили еще в 1984 году, а котельную школы №48 – в 1964 году.



Ежегодно компания ремонтировала и меняла оборудование в котельных. Однако капитальный ремонт с заменой котлов в последний раз в школе №47 проводился в 2006 году, а в школе №48 – в 2010 году.

"Нормативный срок эксплуатации котлов – 10 лет. Поэтому в этом году мы провели работы по их полной замене. Плюс ко всему в школе №47 строится новое здание, поэтому замена котла была проведена с увеличением мощности на 0,28 Гкал/ч", – подчеркнул Павел Леденцов.

Фото: Zakon.kz

Он заверил, что обе котельные готовы к предстоящему отопительному сезону. Все работы успели провести в срок согласно графику программы.



Всего на балансе предприятия находится 84 котельных – 9 крупных и 75 малых. Котельные ТОО "АТКЭ" обеспечивают отоплением и горячей водой порядка 35% потребителей Алматы.