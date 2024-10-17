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Алматинцам снизили тарифы на электроэнергию, но временно

Алматинцам временно снизили тарифы на элеутроэнергию, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 12:17 Фото: рxabay
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Алматы сообщил, что в городе утвержден временный компенсирующий тариф на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ведомстве 17 октября, по итогам рассмотрения отчетов об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программы АО "Алатау Жарык Компаниясы" по регулируемой услуге по передаче электрической энергии за 2023 год с целью возврата средств потребителям утвержден временный компенсирующий тариф на общую сумму 534 190,727 тыс. тенге.

Таким образом, тарифы АО "Алатау Жарык Компаниясы" составят:

  • с 1 по 31 декабря 2024 года в размере 11,35 тенге/кВтч без НДС (-0,44%);
  • с 1 января по 31 ноября 2025 года в размере 10,54 тенге/кВтч без НДС (-0,57%).

11 октября 2024 года глава Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева рассказала о повышении тарифов на электроэнергию в городе. С 15 октября 2024 года средневзвешенная предельная цена за электроснабжение должна составлять 29,04 тенге без НДС, в том числе для населения – 27,59 тенге/кВт-ч без НДС.

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