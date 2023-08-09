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Детям погибших при исполнении полицейских Алматы организовали отдых на Иссык-Куле

отдых дети Алматы Иссык-Куль Фото: Zakon.kz
Детям сотрудников полиции из Алматы, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, подарили незабываемый отдых на Иссык-Куле. Ребята отправились на озеро в сопровождении мам, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе городской полиции отметили, что в категорию отдыхающих также были включены дети многодетных стражей порядка, а также дети с ограниченными возможностями.

Первый заезд состоял из 20 детишек и 37 взрослых.

"Нашу благую инициативу сразу же поддержали некоторые неравнодушные горожане, за что им искренняя признательность и благодарность. Ребятишки отдохнут в два этапа. Он будет включать себя не только досуг у моря, но и занимательные интеллектуальные, творческие, релакс увлечения. Кроме того, запланированы интересные экскурсии. В целом программа десятидневного отдыха очень насыщенная и исключительно рассчитана на возрастную категорию детей. К слову, это хорошая возможность не только отдохнуть, но и набраться сил, положительных эмоций и впечатлений перед новым учебным годом".Начальник Департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров

Также сказано, что в туристическую поездку ребятню провожали шумно и запоминающе: аниматоры, фокусники, фуршет, набор туриста впечатлили детей.

Но больше всего подростков заинтересовала выставка полицейской техники. Кроме того, мальчики и девочки примерили амуницию мотопатрульного и сапера.

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Анастасия Московчук
ДП Алматы Алматы
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