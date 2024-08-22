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За 12 дней переплыл Иссык-Куль житель Кыргызстана

Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 01:44 Фото: Instagram/shulikovlad
В Кыргызстане пловец Владислав Шулико переплыл озеро Иссык-Куль за 12 дней, сообщает Zakon.kz.

Он преодолел 688 км, стартовав из поселка Балыкчи в сторону южного берега и обратно. Выяснилось, что такой заплыв, помимо спортивных достижений, имел благородную миссию.

За 12 дней они собрали пять тонн мусора, очищая береговую линию и прибрежные воды от отходов. Но это еще не все. Пловцы извлекли 15 км рыболовных сетей, возвращая озеру его первозданную чистоту. Об этом неравнодушный спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

Вот и жители Индии увеличивают свои расходы на туризм. Неудивительно, если после таких событий они решат увидеть Кыргызстан воочию.

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