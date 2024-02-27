Кому из алматинцев компенсируют повышение тарифов на комуслуги

Руководитель Управления занятости и социальных программ Алматы Бауржан Жаубасов рассказал, что социально уязвимым категориям населения компенсируют повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

По его данным, в южной столице проживают 315 тыс. граждан, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения (СУСН).

"В рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" по поручению акима с 1 июля 2023 года оказывается социальная помощь в виде выплаты компенсации восьми отдельным категориям социально уязвимых слоев населения, в связи с повышением цены на коммунальные услуги, размер которой составлял 0,5 месячного расчетного показателя (1725 тенге)", – подчеркнул Бауржан Жаубасов на брифинге РСК 27 февраля 2024 года.

Он добавил, что в связи с ростом цены на электроэнергию с 1 ноября 2023 года размер социальной помощи увеличен до 0,6 МРП (2070 тенге).

За 2023 год данный вид помощи оказан 133 тыс. человек из 315 тыс. на общую сумму 1,4 млрд тенге. В 2024 году для выплаты компенсации в размере 0,6 МРП из местного бюджета выделено 4,1 млрд тенге.

С марта 2024 года планируется изменение цены на электроэнергию за 1 кВт-ч ввиду внедрения модели "Единого закупщика электрической энергии" для физических лиц на 10% (с 23,13 до 25,55 тенге, на 2,42 тенге, без учета НДС), что повлечет увеличение оплаты за электроэнергию на 505,78 тенге на жилище (209 кВт.*2,42 тенге).

"Для оказания дополнительных мер социальной поддержки СУСН и снижения финансовой нагрузки предлагается повысить размер действующей социальной помощи с 1 марта 2024 года до 0,75 МРП (2769 тенге), с внесением соответствующих изменений в правила", – отметил руководитель профильного управления.

В этой связи акиматом Алматы предусматривается увеличение размера социальной выплаты с марта 2024 года до 0,75 МРП (2769 тенге). Разница в 0,15 МРП (553 тенге) полностью покрывает расчетное увеличение цены на электроэнергию.

В том числе запланировано расширение перечня получателей социальной выплаты, в которую войдут дети-сироты (1143 человека).

Выплаты будут производиться районными аппаратами акимов ежемесячно. Для СУСН, получающих данную социальную выплату, повторное предоставление документов не требуется.

На 2024 год финансирование выделено на 315 тыс. человек. По состоянию на 26 февраля за социальной помощью обратились 134,5 тыс. человек. Повышение размера компенсации будет выплачиваться до 1 июля текущего года за счет экономии средств.

Проект соответствующего решения маслихата планируется внести на рассмотрение и утверждение в маслихат Алматы.

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