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Мошенники от лица ЕНПФ стали звонить главным бухгалтерам

Мошенники от лица ЕНПФ стали звонить главным бухгалтерам Фото: pxhere
В ЕНПФ предупредили о появлении новых телефонных мошеннических схем, сообщает Zakon.kz

В Фонде рассказали, что одним из новых видов мошенничества по телефону стали звонки главным бухгалтерам компаний от злоумышленников, которые представляются сотрудниками ЕНПФ и сообщают об аресте пенсионного счета сотрудника компании.

"В целях снятия ареста бухгалтерам предлагается внести половину суммы задолженности на счет мошенников, в противном случае компании якобы грозит штраф за несвоевременное зачисление пенсионных взносов. Таким образом, в ходе телефонного общения мошенники провоцируют свою жертву совершить крупные переводы на свои счета", – говорится в сообщении. 

Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, нужно проверять любую информацию, позвонив по номеру 1418 контактного центра ЕНПФ.

Как отметили в Фонде, сотрудники ЕНПФ не имеют права требовать перевести средства на определенные счета.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учета порога минимальной достаточности. В ЕНПФ заявили, что данная информация является фейковой

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Анастасия Стативкина
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