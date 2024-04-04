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Используют "страховые случаи": Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенников

Используют &quot;страховые случаи&quot;: Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 13:44 Фото: freepik
4 апреля 2024 года Национальный банк Казахстана (НБК) обратился к гражданам, которых предупредил о новых мошеннических схемах с использованием "страховых случаев", сообщает Zakon.kz.

Как уточняется в релизе монетарного регулятора, участились случаи мошенничества с предоставлением злоумышленниками поддельных "документов частных судебных исполнителей", сформированных в рамках судебных производств и решений.

"Злоумышленники с целью хищения денежных средств, представляясь частными судебными исполнителями, направляют поддельные документы о наличии у граждан "открытых и застрахованных счетов физических лиц" в Национальном банке. При этом гражданам под предлогом осуществления денежных выплат и компенсаций, как потерпевшей стороне, предлагается внести страховой взнос, который впоследствии якобы будет покрыт из "средств Национального банка". Для повышения доверия граждан на поддельных документах также размещаются подписи, имена и печати от "уполномоченных лиц" государственных органов или частных судебных исполнителей. Такие "подтверждающие документы" предоставляются для того, чтобы убедить граждан осуществлять денежные переводы третьим лицам".Пресс-служба НБК

В пресс-службе также напомнили, что Национальный банк Казахстана "не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств граждан, а также не проводит денежные расчеты с населением".

"В случае, если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру "1477".Пресс-служба НБК

Ранее в полиции Астаны рассказали об основных схемах интернет-мошенников и как они ими пользуются. Подробности по ссылке.

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