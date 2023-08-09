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В Астане демонтировали более 2600 несоответствующих дизайн-коду вывесок и баннеров

магазины Фото: gov.kz
В столице продолжаются работы по приведению общего облика города в соответствие с дизайн-кодом, утвержденным в 2019 году. Ежедневно в районах проводятся соответствующие разъяснения среди предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, с начала года в 5 районах Астаны демонтировали более 2600 рекламных вывесок и баннеров, которые не соответствовали дизайн-коду города. Сотрудники районных акиматов организуют выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и не соответствующей рекламы, в то числе баннеров, вывесок и рекламы на колесах.

демонтаж

Фото: gov.kz

С предпринимателями проводят беседы, выдают уведомления о приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом.

демонтаж

Фото: gov.kz

За неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около тысячи незаконно вывешенных баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

демонтаж

Фото: gov.kz

Отметим, что в апреле 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение "Астана-Жарнама".

демонтаж

Фото: gov.kz

В настоящее время разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.

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