В Астане демонтировали более 2600 несоответствующих дизайн-коду вывесок и баннеров

В столице продолжаются работы по приведению общего облика города в соответствие с дизайн-кодом, утвержденным в 2019 году. Ежедневно в районах проводятся соответствующие разъяснения среди предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, с начала года в 5 районах Астаны демонтировали более 2600 рекламных вывесок и баннеров, которые не соответствовали дизайн-коду города. Сотрудники районных акиматов организуют выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и не соответствующей рекламы, в то числе баннеров, вывесок и рекламы на колесах.

Фото: gov.kz

С предпринимателями проводят беседы, выдают уведомления о приведении вывесок в соответствие с дизайн-кодом.

Фото: gov.kz

За неделю в результате работы сотрудников акимата было удалено около тысячи незаконно вывешенных баннеров и вывесок, которые не соответствовали дизайн-коду.

Фото: gov.kz

Отметим, что в апреле 2023 года на совещании по вопросам развития Астаны Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение усилить контроль за соблюдением требований к размещению уличной рекламы.

Ответственная задача возложена на коммунальное государственное учреждение "Астана-Жарнама".

Фото: gov.kz

В настоящее время разработана концепция размещения вывесок на фасадах зданий или сооружений. В ней представителям бизнеса показан пример воплощения архитектурного облика столицы в едином стиле.