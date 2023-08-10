Более 957 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

Комитет по регулированию естественных монополий и его территориальные подразделения завершили работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года).



"За прошедший отопительный период 2022-2023 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 957 807,22 тыс. тенге с учетом НДС", – говорится в сообщении.

по городу Астана – 514,491 тыс. тенге;

по городу Алматы – 15 876,45 тыс. тенге;

по области Абай – 755,134 тыс. тенге;

по Алматинской области – 9 199,56 тыс. тенге;

по Акмолинской области – 18 924,83 тыс. тенге;

по Атырауской области – 11 640,57 тыс. тенге;

по Актюбинской области – 6 211 тыс. тенге;

по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тыс. тенге;

по Жамбылской области – 79 096,62 тыс. тенге;

по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тыс. тенге;

по Карагандинской области – 338 261,08 тыс. тенге;

по Кызылординской области – 21 627,50 тыс. тенге;

по Мангистауской области – 1 214,63 тыс. тенге;

по Павлодарской области – 2 044,91 тыс. тенге;

по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тыс. тенге.

При этом для потребителей города Шымкент, Жетысуской, Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Ранее глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева рассказала, чего ждать алматинцам по результатам программы "Тариф в обмен на инвестиции".