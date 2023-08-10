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Более 957 млн тенге вернут казахстанцам за отопление

Более 957 млн тенге вернут казахстанцам за отопление Фото: Zakon.kz
Комитет по регулированию естественных монополий и его территориальные подразделения завершили работу по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, по всему Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2023-2024 годов) либо за календарный год (до конца 2023 года).

"За прошедший отопительный период 2022-2023 годы субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 957 807,22 тыс. тенге с учетом НДС", – говорится в сообщении. 
  • по городу Астана – 514,491 тыс. тенге;
  • по городу Алматы – 15 876,45 тыс. тенге;
  • по области Абай – 755,134 тыс. тенге;
  • по Алматинской области – 9 199,56 тыс. тенге;
  • по Акмолинской области – 18 924,83 тыс. тенге;
  • по Атырауской области – 11 640,57 тыс. тенге;
  • по Актюбинской области – 6 211 тыс. тенге;
  • по Восточно-Казахстанской области – 445 840,44 тыс. тенге;
  • по Жамбылской области – 79 096,62 тыс. тенге;
  • по Западно-Казахстанской области – 1 976,25 тыс. тенге;
  • по Карагандинской области – 338 261,08 тыс. тенге;
  • по Кызылординской области – 21 627,50 тыс. тенге;
  • по Мангистауской области – 1 214,63 тыс. тенге;
  • по Павлодарской области – 2 044,91 тыс. тенге;
  • по Северо-Казахстанской области – 4 623,75 тыс. тенге.

При этом для потребителей города Шымкент, Жетысуской, Улытауской, Костанайской, Туркестанской областей перерасчета не будет, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией произведена в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Ранее глава департамента Комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Буденеева рассказала, чего ждать алматинцам по результатам программы "Тариф в обмен на инвестиции".  

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Анастасия Стативкина
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