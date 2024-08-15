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Законодательство РК

Казахстанцы переплатили за отопление более 768 млн тенге

Казахстанцы переплатили за отопление более 768 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.08.2024 10:30 Фото: freepik
Комитетом по регулированию естественных монополий (КРЕМ) Министерства национальной экономики (МНЭ Казахстана и его территориальными подразделениями завершена работа по перерасчету стоимости услуг теплоснабжения для потребителей, не имеющих приборы учета тепловой энергии, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что возврат средств по результатам перерасчета отразится на лицевых счетах потребителей отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в новом отопительном периоде (2024-2025 годов) либо за текущий календарный год (до конца 2024 года).

В соответствии с нормами законодательства о естественных монополиях РК субъект естественной монополии обязан производить перерасчет стоимости регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям, либо, в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа при оплате за регулируемую услугу по снабжению тепловой энергией.

Таким образом, как уточнили в КРЕМ, за прошедший отопительный период 2023-2024 годов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги в сфере теплоснабжения, произведен перерасчет платы за тепловую энергию для потребителей, не имеющих приборы учета на общую сумму 768 157 390 тенге с учетом НДС:

  • по Астане – 2 279 970 тенге;
  • по Алматы – 95 405 360 тенге;
  • по Шымкенту – 20 208 830 тенге;
  • по Абайской области – 13 594 640 тенге;
  • по Алматинской области – 18 100 470 тенге;
  • по Акмолинской области – 33 522 870 тенге;
  • по Атырауской области – 10 698 190 тенге;
  • по Актюбинской области – 37 701 480 тенге;
  • по Восточно-Казахстанской области – 354 460 650 тенге;
  • по Жамбылской области – 15 098 450 тенге;
  • по Жетысуской области – 6 073 800 тенге;
  • по Западно-Казахстанской области – 1 187 850 тенге;
  • по Костанайской области – 31 998 480 тенге;
  • по Кызылординской области – 38 588 600 тенге;
  • по Мангистауской области – 60 948 780 тенге;
  • по Павлодарской области – 4 128 560 тенге;
  • по Северо-Казахстанской области – 24 136 770 тенге;
  • по Туркестанской области – 23 640 тенге.

При этом, как пояснили в комитете, для потребителей Улытауской и Карагандинской областей применяется иной подход, так как стоимость регулируемой услуги по снабжению тепловой энергией производится в соответствии с учетом фактической температуры наружного воздуха.

"Необходимо отметить, что установка приборов учета тепловой энергии позволяет оплачивать услуги теплоснабжения только за фактически потребленный объем тепловой энергии, при этом позволяя исключить возможную переплату в отопительный сезон. На сегодняшний день уровень приборизации многоквартирных жилых домов в стране составляет порядка 75%", – подчеркнули в пресс-службе КРЕМ МНЭ РК 15 августа.

25 июня 2024 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании правительства раскритиковал подготовку к предстоящему отопительному сезону.

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