Бектенов возложил цветы к памятнику легендарному казахстанскому летчику Талгату Бегельдинову

Премьер-министр Олжас Бектенов в честь празднования 80-летия Великой Победы принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику знаменитому летчику-штурмовику, генерал-майору авиации РК, дважды Герою Советского Союза Талгату Бегельдинову, сообщает Zakon.kz.

За годы войны Талгат Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов, проведя в небе около 500 часов. На счету летчика-штурмовика семь сбитых вражеских самолетов и большое количество техники.

В результате успешных разведывательных операций Талгат Бегельдинов признан одним из лучших воздушных следопытов. Неоценим вклад Героя в развитие гражданской авиации Казахстана, строительство инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров.

Фото: primeminister.kz

Собравшиеся у монумента почтили минутой молчания память фронтовиков и всех погибших в годы войны.

Ранее в рамках общенациональных мероприятий к 80-летию Великой Победы Государственный советник Ерлан Карин возложил цветы к памятнику Героя Советского Союза Алие Молдагуловой.