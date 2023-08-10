Казахстанец отправился в путешествие по стране на солнцемобиле

Житель Актобе собственными руками собрал электромобиль, работающий на солнечной энергии, и путешествует на нем по стране, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области 10 августа, свое изобретение казахстанец Владимир Силевич представил в городском "ЭкоМузее".

"По профессии Владимир инженер-электронщик, техникой увлекается с детства. Он давно мечтал собрать своими руками какой-нибудь необычный автомобиль. Полгода изучал вопрос, а на создание уникальной машины, которую инженер назвал MANTANA, ушло два месяца и примерно 2 млн тенге", – рассказали в пресс-службе акимата.

Фото: gov.kz

По словам изобретателя, его вдохновил пример блогера Никиты Поддубнова, который два года назад проехал на самодельном "солнцемобиле" по Казахстану.



"Я подумал: почему бы и мне такое не сделать? Нашел средства и время. Собрал свой солнцемобиль за два месяца в своем гараже из подручных материалов: полуавтомат, сварка, болгарка и золотые руки. Машина очень похожа на легковушку: такая же рулевая рейка, педали и все остальное. Колеса – докатки от "Фольксвагена", ходовая основана на комплектующих от "Жигулей", электродвигатель и панель китайские. А остальные железки – обычный металлический профиль, сваренный в гараже", – пояснил Владимир Силевич.

Максимальная скорость необычного электромобиля – 47 километров в час, масса – 300 кг. Машина одноместная, зато в ней можно спать. На своем творении изобретатель ездит уже два месяца: он успел поучаствовать в гонках, заняв второе место, а теперь отправился в путешествие по Казахстану.

Фото: gov.kz

"Это уже моя вторая машина. Первую собрал в прошлом году. На ней доехал до Алматы, потом погрузил ее в фуру и отправился домой на поезде. А в этом году решил объехать весь Казахстан. Хочу усовершенствовать автомобиль: увеличить аккумулятор, нужно подумать над аэродинамикой, потому что встречный ветер оказывает сильное воздействие", – рассказал конструктор-самоучка.

По словам Владимира Силевича, казахстанцы с живым интересом реагируют на его необычное авто, когда видят его на дорогах. Сейчас путешественник собирается отправиться из Караганды в Астану, а оттуда – в Кокшетау, Костанай и обратно в Актобе.

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