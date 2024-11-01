Электромотоцикл совершил 6000-километровое путешествие по Африке на солнечной энергии

Электрический мотоцикл шведско-кенийского производителя Roam преодолел 6000-километровое путешествие из Найроби, Кения, в Стелленбош, Южная Африка, за 17 дней, используя только солнечную энергию, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, несмотря на то, что мировой рекорд по самому дальнему путешествию на электрическом мотоцикле составляет 25 тыс. км, пройденное за 42 дня в США, Roam надеется, что его достижение поможет доказать жизнеспособность возобновляемой энергии для дальних поездок даже в отдаленных районах с плохой инфраструктурой зарядки.

Фото: Льюис Сеймур

Аккумуляторы заряжались в пути через систему зарядки солнечных панелей, перевозимую в вспомогательном транспортном средстве, которое ехало вперед каждый день, останавливаясь для зарядки аккумуляторов, так что когда заряд заканчивался, он мог заменить севшую батарею на новую.

Фото: Льюис Сеймур

Во время поездки модель мотоцикла Roam Air достигла своего нового рекорда запаса хода на одной батарее в 113 км, а в последний день поездки он проехал 1000 км менее чем за 18 часов.

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