Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Электромотоцикл совершил 6000-километровое путешествие по Африке на солнечной энергии

Электромотоцикл совершил 6000-километровое путешествие по Африке на солнечной энергии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 06:20 Фото: Льюис Сеймур
Электрический мотоцикл шведско-кенийского производителя Roam преодолел 6000-километровое путешествие из Найроби, Кения, в Стелленбош, Южная Африка, за 17 дней, используя только солнечную энергию, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, несмотря на то, что мировой рекорд по самому дальнему путешествию на электрическом мотоцикле составляет 25 тыс. км, пройденное за 42 дня в США, Roam надеется, что его достижение поможет доказать жизнеспособность возобновляемой энергии для дальних поездок даже в отдаленных районах с плохой инфраструктурой зарядки.

Электромотоцикл совершил 6000-километровое путешествие по Африке на солнечной энергии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 06:20

Фото: Льюис Сеймур

Аккумуляторы заряжались в пути через систему зарядки солнечных панелей, перевозимую в вспомогательном транспортном средстве, которое ехало вперед каждый день, останавливаясь для зарядки аккумуляторов, так что когда заряд заканчивался, он мог заменить севшую батарею на новую.

Электромотоцикл совершил 6000-километровое путешествие по Африке на солнечной энергии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 06:20

Фото: Льюис Сеймур

Во время поездки модель мотоцикла Roam Air достигла своего нового рекорда запаса хода на одной батарее в 113 км, а в последний день поездки он проехал 1000 км менее чем за 18 часов.

Ранее перспективы внедрения интернета от Илона Маска оценил в кулуарах Сената 31 октября 2024 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

Читайте также

&quot;Звезда зомби&quot; вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин
"Звезда зомби" вспыхнула впервые за 80 лет на Хэллоуин
Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, сотовая сеть, мобильная связь, мобильная сеть, система связи, базовая станция, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка
Когда дороги и села в Казахстане покроют интернетом
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
Starlink не будет работать в РК, если к 2026 году не построит наземную станцию
Аксинья Титова
Африка Кения Швеция 2024 год Мотоспорт Изобретения Технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Назван овощ, снижающий уровень холестерина
Назван овощ, снижающий уровень холестерина
Породы собак, которые будут защищать хозяев до последнего
Топ-7 пород собак, которые будут защищать хозяина даже под угрозой смерти
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: