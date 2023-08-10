В Кокшетау построят ТЭЦ за 239 млрд тенге

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев провел 10 августа 2023 года отчетную встречу перед населением Степногорска, в ходе которой рассказал о деятельности топливно-энергетического комплекса Акмолинской области и ответил на интересующие вопросы жителей, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ведомства, на встрече министр доложил о текущей ситуации ТЭК в целом Акмолинского региона.

Говоря об электроэнергетике области, министр отметил, что в Кокшетау планируется строительство ТЭЦ, электрическая мощность которой составит 240 МВт. Общая стоимость строительства – свыше 239 млрд тенге.

Реализацию проекта планируется осуществить путем проведения тендера на рынке электрической мощности, который будет проведен осенью текущего года.

Один из чувствительных вопросов в настоящее время – теплоснабжение региона. Имеющиеся теплоисточники имеют высокий уровень износа (Степногорская ТЭЦ 81,7%, Котельные ГКП "Кокшетау Жылу" 63,1%).

Учитывая, что ведется активное развитие, а также интенсивное строительство жилых домов, социальных объектов и зданий, в предстоящей перспективе действующих мощностей тепла районных котельных недостаточно.

"Для покрытия дефицита тепловой энергии рассматривается строительство Кокшетауской ТЭЦ, тепловая мощность которой будет составлять 520 Гкал/час". Алмасадам Саткалиев

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Также глава Минэнерго проинформировал о мерах по обеспечению сельхозтоваропроизводителей региона дизельным топливом. В адрес сельхозтоваропроизводителей страны утверждено более 426 тыс. тонн дизельного топлива по цене 284 тыс. тенге/тонна на воротах НПЗ (239 тенге/литр). Для СХТП Акмолинской области предусмотрено 90,5 тыс. тонн дизтоплива, на сегодня отгружено 16,4 из 22,7 тыс. тонн или 72% из июльских объемов в приоритетном порядке.

Он напомнил, что для отслеживания поставок дизтоплива были введены специальные ПИН-коды; окрашивание дизтоплива Атырауским, Шымкентским и Павлодарским НПЗ, соответственно, в желтый, синий и красный цвета; внедрена база данных СХТП в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ и электронно-информационная система для распределения дизтоплива.

Кроме того, министр проинформировал население о мерах по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа с обеспечением долгосрочной ценовой стабильности и недопущения спекулятивных скачков цен.

В рамках реализации проекта по газификации северных и восточных регионов Казахстана QazaqGaz начаты работы по проектированию 2-ой нитки "Бейнеу-Бозой-Шымкент" со сроком завершения до конца т.г. Проект планируется реализовать до конца 2026 года.

Глава Минэнерго также добавил, что помимо этого Министерством изучается вариант закольцовки МГ "Сарыарка" с газопроводом из России. Разработка ПредТЭО в настоящее время на стадии завершения. После получения маршрута газопровода и цены на газ будет определен оптимальный вариант газификации северных и восточных регионов страны.

Министр заверил участников встречи, что все озвученные вопросы жителей находятся на постоянном контроле правительства.

"Мы приложим все усилия по их полному и своевременному решению", – подчеркнул Саткалиев.