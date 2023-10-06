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Министр энергетики рассказал о реализации проектов на крупнейших месторождениях в Атырау

Министр энергетики отчитался перед жителями Атырауской области о реализации проектов на крупнейших месторожден Фото: пресс-служба Минэнерго
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел отчетную встречу перед населением Атырауской области, где проинформировал жителей о реализуемых в регионе проектах в области топливно-энергетического комплекса и ответил на интересующие вопросы, сообщает Zakon.kz.

Атырауская область является флагманом нефтегазовой отрасли страны. Объем добычи нефти в области по итогам 2022 года составил 46,8 млн тонн. За девять месяцев 2023 года объем добычи составил 39,2 млн тонн. План на 2023 год – 51 млн тонн.

В настоящее время реализуются крупные проекты на трех основных месторождениях страны. На месторождении Тенгиз реализуется Проект будущего расширения, в 2024 году планируется завершение проекта управления устьевым давлением, это позволит увеличить добычу нефти на 12 млн тонн в год.

На месторождении Карачаганак запущен 4-й компрессор обратной закачки газа, начата реализация 5-го компрессора, стоимость которого составляет порядка 1 млрд долларов, и строительство 6-го компрессора на сумму 735 млн. долларов. Данные проекты направлены на поддержание добычи на месторождении на уровне 10-11 млн тонн в год.

Министр энергетики рассказал о реализации проектов на крупнейших месторождениях в Атырау

Фото: пресс-служба Минэнерго

На Кашагане начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью 1 млрд м3. Продолжается работа по реализации проекта по строительству ГПЗ на Кашагане (фаза 2А-2Б) мощностью от 2 до 6 млрд м3 газа.

Министр также проинформировал население о предпринимаемых мерах по реформированию рынка сжиженного нефтяного газа в целях обеспечения долгосрочной ценовой стабильности, а также о шагах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ.

Министр энергетики рассказал о реализации проектов на крупнейших месторождениях в Атырау

Фото: пресс-служба Минэнерго

"По словам главы Минэнерго, сейчас осуществляются планы по снижению аварийности на трех НПЗ, а также проект "Строительства газотурбиной станции" на Атырауском НПЗ для обеспечения надежности внешнего электроснабжения", – говорится в сообщении. 

Также министр разъяснил жителям о предпринимаемых мерах по надежному электроснабжению региона. АО "KEGOC" в рамках инвестиционной программы реализуется проект "Усиление электрической сети Западной зоны ЕЭС РК. Строительство электросетевых объектов". Срок реализации проекта – 2021-2023 годы. Данный проект позволит повысить пропускную способность и надежность электроснабжения потребителей Атырауской области.

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