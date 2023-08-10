В ЗКО представили новые технологии в сфере АПК

Демонстрация новых технологий и обмен опытом в сфере сельского хозяйства состоялись на агрофестивале "AGROFEST BATYS-2023", в котором приняли участие аким области Нариман Турегалиев, эксперты в сфере сельского хозяйства из разных регионов Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана.

Организаторами мероприятия выступило ТОО "АгроСервис-Батыс" совместно с компанией "AlemAgroHolding".

В фестивале приняли участие около 500 человек.

"Президент страны поручил уделить первостепенное значение развитию агропромышленного комплекса и государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей. В этом году на развитие АПК в регионе выделено более 30 млрд тенге, это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Из них 16 млрд тенге направлены на субсидирование затрат сельхозпроизводителей. Посевная площадь области составляет 429 тысяч га, из них 306 тысяч га засеяны зерновыми культурами, 113 тысяч га – масличными. За первое полугодие 2023 года выпущено сельхозпродукции на 95 млрд тенге. В сферу сельского хозяйства региона привлечено 8,5 млрд тенге инвестиций, кредитные ресурсы в размере 14 млрд тенге, из которых на 5 млрд тенге приобретено в лизинг 376 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Новые технологии в сфере АПК позволят вывести на новый уровень развития сельское хозяйство, дадут возможность использовать последние научные достижения с пользой для фермеров, сохраняя экологию края". Нариман Турегалиев

В прошлом году был запущен уникальный совместный проект двух компаний – "AlemAgro Holding" и "АгроСервис-Батыс" – испытательный центр по выращиванию гибридов сельскохозяйственных культур. В этом году были представлены получившиеся гибридные сорта кукурузы и подсолнечника, которые уже показали хорошую урожайность и устойчивость к засухе.

"Хотим добавить такие направления в АПК как МРС, молочное животноводство, птицеводство. Оказывая поддержку развитию сельского хозяйства, хотим показать, что в настоящее время быть фермером достойно и выгодно". Руководитель ТОО "АгроСервис-Батыс" Армат Бисенов

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Участникам фестиваля продемонстрировали опытные поля разных сельскохозяйственных культур и сортов, включая 25 гибридов подсолнечника, 11 видов кукурузы, 3 вида сорго и системы средств защиты растений. На выставке сельскохозяйственной техники и оборудования от ведущих брендов были представлены машины нового поколения.

На фестивале прошел чемпионат крупного рогатого скота среди пяти мясных палат, в состязании приняли участие племенные быки казахской белоголовой породы от хозяйств области. Победителями стали быки КХ "Сабит" и КХ "Айсулу".

Своими научными наработками по оптимальному обеспечению питания растений во время засухи поделился с участниками фестиваля представитель ютуб-канала "Дорожные записки агронома" Сергей Бирюков. Также в Уральске состоялся брифинг с участием заместителя председателя Правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Айдына Доскараева, на котором он сообщил, что общий план финансирования АО АКК с учетом АО "КАФ" в 2023 году составляет 500 млрд тенге, в том числе, по Западно-Казахстанской области было выделено 9,5 млрд тенге. Однако, с учетом потребностей сельхозтоваропроизводителей уже за первое полугодие план был перевыполнен.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

К настоящему моменту фактический объем финансирования составил свыше 10,2 млрд тенге. На встрече фермеры получили развернутые ответы на актуальные вопросы, касательно программ кредитования "Кең дала", "Агробизнес", "Іскер" и "Микрокредитование молодежи" и субсидирования процентной ставки.