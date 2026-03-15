Аким ЗКО Нариман Турегалиев проголосовал на республиканском референдуме по принятию новой конституции РК
Глава региона проголосовал на участке референдума №521, который расположен в Уральском колледже информационных технологий.
Фото: акимат ЗКО
"Сегодня мы все принимаем решение, которое напрямую влияет на судьбу нашей страны. В такой исторический день важен голос каждого казахстанца. Граждане могут прийти на участки референдума и принять участие в управлении страной. Нужно сделать свой выбор. Сейчас общество открыто к реформам, гражданская активность на высоком уровне", – заявил глава региона.
Нариман Турегалиевич также отметил, что общественность Западно-Казахстанской области предварительно ознакомилась со всей информацией, касающейся повестки референдума, в области проводился комплекс мероприятий по обсуждению новой конституции и её роли в будущем страны.
"Уверен, что каждый западноказахстанец, неравнодушный к жизни страны, судьбе нашего поколения, примет сегодня участие в голосовании", – добавил аким Западно-Казахстанской области.
Ранее аким области также говорил, что Конституция – это опора суверенного государства.
"Конституция как демократический институт призвана укреплять единство народа, обеспечивать стабильность в обществе, быть надёжной гарантией защиты прав и свобод граждан. Поэтому к голосованию в такой день нужно подходить со всей отечественностью", – заключил он.
Кроме того, Нариман Турегалиев напомнил слова главы государства Касым-Жомарта Токаева о высокой исторической значимости конституции. Президент подчеркнул, что казахский народ издавна с уважением относился к закону, ставя справедливость и человечность превыше всего. "Қасым ханның қасқа жолы", "Есім ханның ескі жолы", "Жеті жарғы" Тауке хана стали своеобразной неписаной конституцией Великой степи, заложив основы государственности.
Напомним, что в Западно-Казахстанской области в голосовании могут принять участие 446 391 человек. На территории региона открыты 489 участков референдума, из них 136 расположены в областном центре городе Уральск.
В первые часы в Западно-Казахстанской области наблюдается хорошая явка, особенно активность проявляют жители сельской местности. По словам членов территориальной комиссии, основной наплыв будет ожидаться днем. Отдать свой голос "за" или "против" новой конституции можно будет до 20:00. В это время все участки официально закроются и начнётся подсчёт голосов.
Стоит отметить, что за чистотой голосования следят независимые наблюдатели. В Западно-Казахстанской области аккредитованы 23 организации для наблюдения. Их представители проведут на участках весь день, а также будут присутствовать при подсчёте бюллетеней.
Референдум является одной из форм прямого волеизъявления граждан и позволяет жителям страны напрямую принять решение по важнейшему государственному вопросу – обновлению конституции Республики Казахстан.