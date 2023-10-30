Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП на шахте Костенко #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В МЦПС "Хоргос" под прикрытием оздоровительного центра работали притон и казино

В МЦПС "Хоргос" под прикрытием оздоровительного центра работал притон и казино Фото: скриншот с видео
В МВД сообщили, что полицейские пресекли деятельность притонов и подпольных казино на МЦПС “Хоргос”, передает Zakon.kz.

Девушек вовлекали в сексуальное рабство, им обещали высокую прибыль и конфиденциальность. Работали они в притоне под видом оздоровительного центра и гостиницы. 

Всего, по данным ведомства, задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан, а также 21 человек в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги.

"По результатам обысковых мероприятий изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится Департаментом полиции области Жетісу", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Ранее в МВД сообщили, что в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Астана прошла спецоперация по задержке лидеров наркогруппировок.

Читайте также

На шахте Костенко найдено тело последнего горняка
На шахте Костенко нашли тело последнего горняка
Спецоперации МВД “Карасора": изъято 250 кг наркотиков, 125 преступников задержано
Спецоперации МВД “Карасора": изъято 250 кг наркотиков, 125 преступников задержаны
ДТП в Алматы: Subaru Outback, проехав боком врезался в припаркованный авто и снес уличный фонарь
В Алматы Subaru Outback, проехав боком, врезался в припаркованный авто и снес уличный фонарь
Елена Вебер
Жетысуская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
шахтер
"АрселорМиттал" подтвердил переход компании в собственность Казахстана
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Аида Балаева прокомментировала скандал с награждением Али Окапова орденом "Курмет"
Бесплатный магазин открылся в Карагандинской области
Бесплатный магазин открылся в Карагандинской области
Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА
Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления