В МЦПС "Хоргос" под прикрытием оздоровительного центра работали притон и казино

В МВД сообщили, что полицейские пресекли деятельность притонов и подпольных казино на МЦПС “Хоргос”, передает Zakon.kz.

Девушек вовлекали в сексуальное рабство, им обещали высокую прибыль и конфиденциальность. Работали они в притоне под видом оздоровительного центра и гостиницы.

Всего, по данным ведомства, задержано пять основных фигурантов, в том числе двое иностранных граждан, а также 21 человек в возрасте от 18 до 36 лет, в числе которых 6 иностранок, оказывающих интимные услуги.

"По результатам обысковых мероприятий изъяты денежные средства, игровые автоматы, покерные столы и другие вещественные доказательства. Досудебное расследование проводится Департаментом полиции области Жетісу", – сообщил представитель Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Ранее в МВД сообщили, что в Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Астана прошла спецоперация по задержке лидеров наркогруппировок.