События

В Алматы еще одного подрядчика лишили строительной лицензии

Фото: акимат Алматы
В Алматы очередного подрядчика лишили строительной лицензии, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября 2025 года рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы.

ТОО "СК MEGARON" проводило реконструкцию водопроводных сетей от ул. Б. Хмельницкого по ул. Тажибаева, ул. Бакинской, ул. Физули до ул. Майлина и реконструкцию водопровода по улицам Мынбаева и Манаса.

"На основании обращения технического надзора ТОО "Алатау ТН" управлением проведена внеплановая проверка в отношении подрядной организации. В результате выявлено несоблюдение требований государственных нормативов в области строительства. В отношении ТОО "СК MEGARON" приняты административные меры с лишением строительной лицензии", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о двух алматинских компаниях, лишенных строительных лицензий, – ТОО "СК 7 строй" и ТОО "AsiaMax".

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
