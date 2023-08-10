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Улицы Кунаева и Достык предложили сделать односторонними в Астане

Несколько улиц предложили сделать односторонними в Астане Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев предложил сделать односторонними несколько улиц в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава управления заявил на заседании городского маслихата 10 августа 2023 года.

"Хотим рассмотреть вопрос по внедрению одностороннего движения по четырем участкам – Достык, Кунаева, Туркестан и Акмешит. Но для этого нужно будет выполнить определенные виды работ по среднему ремонту. То есть ул. Сарайшык придется расширить".Жансултан Сапарбаев

При этом он уточнил, что вопрос требует детального рассмотрения. В частности, для начала нужно запустить движение по мосту Тауелсиздик, а потом посмотреть насколько это разгрузит трафик в городе.

К слову, мост планируют открыть в конце октября-начале ноября этого года.

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