Улицы Кунаева и Достык предложили сделать односторонними в Астане

Руководитель Управления транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны Жансултан Сапарбаев предложил сделать односторонними несколько улиц в столице, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Об этом глава управления заявил на заседании городского маслихата 10 августа 2023 года.

"Хотим рассмотреть вопрос по внедрению одностороннего движения по четырем участкам – Достык, Кунаева, Туркестан и Акмешит. Но для этого нужно будет выполнить определенные виды работ по среднему ремонту. То есть ул. Сарайшык придется расширить". Жансултан Сапарбаев

При этом он уточнил, что вопрос требует детального рассмотрения. В частности, для начала нужно запустить движение по мосту Тауелсиздик, а потом посмотреть насколько это разгрузит трафик в городе.

К слову, мост планируют открыть в конце октября-начале ноября этого года.

Материал по теме Запуск LRT в Астане снова перенесли

Ранее стало известно, что запуск LRT в Астане снова перенесли. Об этом на городском заседании маслихата рассказал председатель правления ТОО "City Transportation Systems" Гани Тажиев.