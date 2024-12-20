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Общество

Несколько улиц в Астане хотят сделать односторонними

Переход на одностороннее движение в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 17:38 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Аким Астаны Женис Касымбек 20 декабря 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, что к весне планируется принять решение о переходе на одностороннее движение на нескольких улицах города, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что по улицам Акмешит и Туркестан разрабатывается схема возможности запуска одностороннего движения.

"Это возможно вокруг парка. Почему? Потому что при движении, например, с юга на север на Туркестан левая сторона идет вдоль и возможно правостороннее движение в сторону Байтерека. Это нормально. И остановки будут производиться с правой части, там, где есть жилая и коммерческая застройка. А Акмешит будет в обратную сторону односторонняя. Сейчас мы со специалистами рассчитываем. Это значительно упрощает транспортную схему... То есть движение будет идти вдоль застройки. Это нормальная практика и, я думаю, это будет в центре многих крупных городов – вокруг парка одностороннее движение", – отметил Женис Касымбек.

По его словам, рассматривается вариант, что ул. Акмешит станет односторонней до Ботанического сада, а Туркестан – от Экспо.

"Расчеты показывают, что разгружаются значительно Туркестан и Акмешит в этом случае. Плюс на следующий год у нас есть планы по благоустройству ул. Сауран, она идет параллельно Акмешит. Местами (будет. – Прим. ред.) расширение, выправление поворотов направо. Считаем, что это будет значительно разряжать ситуацию по Туркестану. Плюс на той стороне, за Мангилик Ел по проекту в следующем году мы уширяем на два ряда ул. Алихана Бокейхана. Идет значительное уширение на две полосы и часть потока уйдет в ту сторону тоже", – дополнил Женис Касымбек.

Аким отметил, что все варианты будут рассмотрены зимой, а к весне уже планируется принять решение.

"Если это решение будет принято, то до осени, до начала учебного года, возможно, мы введем параллельное одностороннее движение по Туркестану и Акмешит. Для жителей того района это очень удобно", – считает Женис Касымбек.

Также градоначальник подчеркнул, что на ситуацию с пробками влияет состояние ул. Бухар Жырау, и в следующем году она будет полностью завершена.

Ранее Женис Касымбек рассказал, как планируют избавить Астану от пробок.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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