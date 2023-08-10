Почему Караганду затопило, рассказал аким Мейрам Кожухов

Аким Караганды Мейрам Кожухов назвал причину затопления улиц города, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сегодня, 10 августа 2023 года, "к вечеру выпала месячная норма осадков".

"Такое огромное количество воды ливневая канализация одномоментно принять не смогла. В данный момент ситуация нормализовалась, вода ушла. Также есть подтопления в нескольких дворах, сейчас воду откачивают", – написал Мейрам Кожухов на своей странице в Instagram.

Также он рассказала, что есть повреждения по электроснабжению.

"Бригады "Караганды Жарык" на месте, устраняют неполадки. Ситуация стабилизирована и на контроле". Мейрам Кожухов

Вместе с тем он проинформировал о ситуации в мкр. Майкудук, где из-за сильного ветра сорвало крышу школы-интерната №4.

"Что касается срыва кровли школы-интерната в Майкудуке, проезжая часть очищена, также ведется разбор на крыше. Информацию по возможности ее восстановления дадим отдельно в ближайшее время". Мейрам Кожухов

Ранее сообщалось, что Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был град и сильный ветер. Кадрами затопленных улиц карагандинцы делились в соцсетях.

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