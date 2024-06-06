Аким Караганды рассказал о печальном опыте из детства

Общительный глава Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям города и вспомнил историю из детства, сообщает Zakon.kz.

"Вот и наступило время, когда просыпаешься под покрывалом тополиного пуха, потому что уснул с открытым окном", – заявление градоначальника на странице в Instagram началось с этого анекдота.

"Чтобы не было, как в этой шутке, максимально стараемся сбивать пух струей воды, направленной поливальными машинами вверх. Эти работы мы проводим ранним утром, чтобы к пробуждению горожан более-менее было комфортно, особенно аллергикам. Сбиваем пух и одновременно поливаем деревья, газоны". Мейрам Кожухов

Кроме дискомфорта, по словам акима, "летний снег" несет в себе еще и пожарную угрозу.

В продолжении Кожухов вспомнил детскую историю.

"Он очень легко воспламеняется, в детстве проверял. Слава Всевышнему, последствий никаких не было. Но мама меня знатно отругала. На всю жизнь запомнил". Мейрам Кожухов

В заключении своего поста глава города предложил спокойно и безопасно пережить тополиный апокалипсис.

"Дорогие родители, очень вас прошу провести беседу со своими детьми о том, что поджигать тополиный пух очень и очень опасно для жизни и для кармана, если будет нанесен какой-то материальный ущерб". Мейрам Кожухов

Тополиный пух сам по себе редко вызывает аллергию. С чем на самом деле сталкиваются люди во время пушения тополей, ранее рассказывала врач аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Смирнова.

Стоит отметить, что Кожухов часто публикует интересные посты. К примеру, в мае Кайрат Нуртас попал "под горячую руку" акиму. Что именно произошло, читайте по этой ссылке.