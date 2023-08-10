Как улучшить условия жизни жителей Актюбинской области, рассказал Алихан Смаилов

Актуальные вопросы социально-экономического развития Актюбинской области обсудили на совещании в Актобе под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Zakon.kz.

Об основных показателях развития, решении важных проблемных вопросов, а также реализации новых промышленных и социальных проектов рассказал аким области Ералы Тугжанов.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что в настоящее время в регионе почти 30% автодорог местного и районного значения находятся в неудовлетворительном состоянии. В частности, справедливую критику населения вызывает состояние участка автомобильной дороги республиканского значения Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Кроме того, в регионе имеются нерешенные вопросы долевого строительства. Так, из-за отсутствия системного подхода и прогнозирования ситуации ежегодно отдельные районы области оказываются затопленными в паводковый период.

"Вышеперечисленные проблемы требуют принятия оперативных и исчерпывающих мер", – указал Алихан Смаилов.

Также премьер-министр обратил внимание на ряд нерешенных социальных вопросов. Например, в области более 13 тыс. детей обучаются в 101-й приспособленной школе. Функционируют пять аварийных школ, 24 саманные и 13 деревянных. Дефицит ученических мест составляет более 17 тыс. Что касается здравоохранения, то 64 медицинских учреждения находятся в ветхих и приспособленных зданиях.

"Сейчас реализуются нацпроекты "Комфортная школа" и "Модернизации сельского здравоохранения", направленные на решение данных проблемных вопросов. Также привлекаются средства из внебюджетного фонда, созданного за счет средств коррупционеров. В этой связи акимату нужно активизировать работу и обеспечить сдачу новых социальных объектов в установленные сроки", – подчеркнул Алихан Смаилов.

Фото: primeminister.kz

Как отметил премьер-министр, другим важным аспектом улучшения условий жизни местных жителей является обеспечение стабильной занятостью и увеличение их достатка. Этому в значительной мере будет способствовать актуализированная Программа повышения доходов населения, учитывающая современные реалии.

"В рамках ее реализации особое внимание уделяется созданию рабочих мест в реальном секторе экономики в рамках региональных карт занятости. В первую очередь необходимо сосредоточиться на развитии новых производств. Именно они должны быть нацелены на выпуск востребованной продукции и создание постоянных рабочих мест", – сказал Алихан Смаилов.

В текущем году в Актюбинской области за счет частных инвестиций планируется завершить 46 проектов на сумму 75 млрд тенге с созданием 1,1 тыс. рабочих мест. На стадии проработки и проектирования находится еще 58 проектов.

Глава правительства также отметил, что одним из перспективных направлений для региона является логистика.

"Развитие сети автодорог является одним из ключевых элементов раскрытия транзитного потенциала области. В текущем году будет завершена реконструкция трассы Актобе – Атырау – граница РФ протяженностью 112 км. Планируется средний ремонт шести участков автодорог республиканского значения протяженностью 82 км, в том числе 30 км дороги Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз. Акимату совместно с профильным министерством нужно в кратчайшие сроки завершить работы по начатым проектам", – подчеркнул премьер-министр.

Фото: primeminister.kz

В ходе совещания Алихан Смаилов также остановился на вопросах стабилизации цен на продовольствие за счет насыщения внутреннего рынка отечественными товарами и реализации программы "Ауыл аманаты" по повышению доходов сельчан через льготное микрокредитование.

Подводя итоги, он дал ряд поручений центральным госорганам и акимату области касательно развития окраин Актобе, строительства жилья для переселения жителей аварийных домов, возведению зданий ветеринарных организаций.

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