Шымкентский таксист возил пассажиров за оплату "Словами назидания"

Житель Шымкента в честь дня Абая подвозил пассажиров без оплаты услуг, если они могли рассказать хотя бы одно из слов назидания, сообщает Zakon.kz.

Необычный челлендж устроил в честь дня Абая житель Шымкента, подрабатывая в этот день таксистом без оплаты услуг. Есбол Ордабеков решил не брать расчет за водительские услуги деньгами, он просил пассажиров рассказать ему хотя бы одно из 45 слов назидания Абая, передает Otyrar.

"Я подвожу жителей Шымкента бесплатно, если они расскажут хотя бы одно назидание Абая, а их в целом 45. С утра было около 17 пассажиров, из них только 10 смогли рассказать. Статистика, конечно, так себе, хотелось бы чтобы было побольше, так как в назиданиях Абая кроется большой смысл", – отметил автор необычного челленджа.

Как отмечает Есбол Ордабеков, идея к нему пришла во время просмотра популярного приложения TikTok. Он подчеркнул, что в соцсетях полно всяких челленджей и большая часть из них без особого смысла.

Ранее епископ Православной церкви Казахстана Геннадий Каскеленский (в миру Михаил Борисович Гоголев) перевел "Слова назидания", переложив слова Абая на поэтические строки. Это первый опыт поэтического переложения глубокого философского произведения классика.