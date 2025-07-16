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Происшествия

Вандал осквернил стенд с назиданиями Абая в центре Астаны

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 18:51 Фото: pexels
В Астане 49-летний мужчина повредил информационный стенд с назиданиями Абая Кунанбаева, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 июля в полиции, инцидент произошел на аллее по улице Сыганак. По данным полиции, нарушитель разорвал плакат с цитатами великого казахского поэта и повредил конструкцию стенда. В ведомстве подчеркнули, что таким образом мужчина проявил "неуважение к общественным и культурным ценностям".

Правоохранители составили административный протокол. Суд назначил нарушителю арест на 20 суток.

В полиции напомнили, что порча общественного имущества карается по закону. С начала года в Астане зарегистрировано 131 административное правонарушение, связанное с вандализмом. Во всех случаях нарушители привлечены к ответственности.


Горожан призвали бережно относиться к культурным объектам и сообщать о противоправных действиях по номеру "102".

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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