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В Костанае появился светомузыкальный фонтан

В Костанае появился светомузыкальный фонтан Фото: пресс-служба акимата Костанайской области
Всего этим летом шесть фонтанов областного центра претерпели большую реконструкцию, благодаря которой появился светомузыкальный фонтан в Центральном сквере.

Обновленные водные конструкции привлекли внимание жителей города и стали местом притяжения в жаркую летнюю погоду.

Во время технического запуска нового фонтана посмотреть на него собралось большое количество горожан и гостей города, которые с удовольствием лицезрели его работу.

"Центральный парк наша визитная карточка, в этом году он стал еще краше благодаря масштабному благоустройству. Теперь новой фишкой его станет наш светомузыкальный фонтан, мы специально пришли посмотреть на него и были приятно удивлены проделанной работой. Фонтан очень красив, хочется, чтоб горожане бережно к нему относились и берегли его, чтобы он смог радовать всех нас как можно дольше", – поделилась впечатлением горожанка Райхан Имишева.
В Костанае появился светомузыкальный фонтан

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Другая жительница города Вера Удалова пришла в Центральный парк со своей гостьей Ниной Тягуновой, приехавшей из Новосибирска, и они тоже были приятно удивлены преображением центральной части города.

"В Костанае я не была очень много лет, а тут приехав, увидела каким красивым и ухоженным стал некогда родной мне город. Фонтан, конечно, важное дополнение в украшении города и то, каким сделали его сейчас, очень впечатлило. Теперь вечером можно будет не только отдохнуть в его прохладе, но и насладиться своеобразным световым и музыкальным шоу".Нина Тягунова
В Костанае появился светомузыкальный фонтан

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

По словам руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Данияра Сабитова, на реконструкцию фонтана было выделено 130 млн тенге.

"Конструкция нового фонтана включает в себя около 350 форсунок, были полностью заменены форма фонтана и его облицовка. В целом работы по нему завершены, до окончательного запуска в эксплуатацию нужно буквально пару дней, чтобы его окончательно настроить", – отметил он.
В Костанае появился светомузыкальный фонтан

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Стоит отметить, что фонтан имеет функцию самоочистки. Помимо реконструкции фонтана в центральном парке была полностью заменена брусчатка и лавки.

В этом году проведены работы по капитальному ремонту шести стационарных фонтанов. На следующий год запланирована реконструкция еще нескольких. Всего их в областном центре насчитывается 24.

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