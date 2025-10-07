#АЭС в Казахстане
#АЭС в Казахстане
События

Исторические фонтаны Алматы преобразятся: что еще пообещал аким

Фонтан, Алматы, аким, Дархан Сатыбалды , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 01:06 Фото: Instagram/darkhan_satybaldy_official
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел выездное совещание и проверил ход реконструкции фонтанов на площади Республики, благоустройства нового сквера в центре города и строительства подземного газопровода, сообщает Zakon.kz.

Об этом он 7 октября написал в своем аккаунте в Instagram.

По словам градоначальника, фонтаны на площади Республики являются частью архитектурного наследия Алматы. При реконструкции сохраняется их исторический облик, при этом полностью обновляется внутренняя система – устанавливается современное насосное и световое оборудование, автоматическое управление и очистка воды без применения хлора.

Кроме того, ведется благоустройство нового сквера, расположенного западнее проспекта Назарбаева. Здесь обустраиваются зеленые зоны, освещение, скамейки и пешеходные дорожки.

Сатыбалды также ознакомился с реконструкцией подземного газопровода, проходящего по улицам Таттимбета, Луганского, Коккинаки, Кастеева и Богенбай батыра. Новый трубопровод обеспечит надежное газоснабжение нескольких тысяч абонентов юго-восточной части города.

Аким поручил ускорить темпы и завершить все работы до конца октября, подчеркнув, что каждый из объектов входит в системную программу модернизации инженерной и общественной инфраструктуры Алматы.

Ранее сообщалось, что аким города Алматы Дархан Сатыбалды 7 октября встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
