Президентский молодежный кадровый резерв: куда можно устроиться и какие навыки потребуются

Заседание Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при президенте РК прошло под председательством главы АП РК Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, президентский молодежный кадровый резерв – одна из первых публичных инициатив президента, которая помогает талантливой молодежи занимать должности на госслужбе. В соответствии с поручением главы государства отбор в резерв проводят раз в два года.

Первые два отбора прошли в 2019-м и 2021 годах. 264 резервиста трудоустроены на позиции в госорганах и квазигосударственном секторе, 31 занимает политические должности, шестеро – административные должности корпуса А.

"На заседании национальной комиссии обсудили вопросы организации нового отбора в президентский молодежный кадровый резерв, который начнется с 1 сентября и продлится до конца года. В рамках отбора кандидаты пройдут оценку способностей работать с текстовой и числовой информацией, а также решать ситуационные задачи, оценку компетенций и ряд собеседований. Успешно прошедших отбор зачислят в резерв сроком на три года с правом внеконкурсного назначения на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного сектора", – говорится в сообщении.

Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев доложил о готовности к проведению предстоящего отбора. Более подробно о порядке и сроке отбора сообщат на сайте Агентства по делам государственной службы. По итогам заседания ответственным лицам дали поручения по реализации отбора в резерв и привлечению молодежи.

Дополнительно узнать об отборе в президентский молодежный кадровый резерв можно здесь.