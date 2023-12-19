128 казахстанцев претендуют на одно место в Президентский молодежный кадровый резерв
Как следует из сообщения Акорды, в текущем отборе приняли участие 6404 человека, или 128 претендентов на одно место.
"По итогам многоэтапного отбора определены 100 лучших претендентов, которые пройдут собеседование с членами Национальной комиссии. По результатам собеседований будет отобрано 50 участников для зачисления в Президентский молодежный кадровый резерв", – говорится в сообщении 19 декабря 2023 года.
В дальнейшем они будут назначаться на различные ответственные должности в государственных органах и национальных компаниях.
Фото: akorda.kz
Президентский молодежный кадровый резерв – это инициатива главы государства по привлечению талантливой молодежи в систему государственного управления. Отбор в резерв дает возможность карьерного роста исключительно на основе высоких профессиональных и моральных качеств.
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С 2019 года на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе уже назначены 270 резервистов. При этом 33 резервиста занимают политические должности, 5 – административные должности корпуса "А".