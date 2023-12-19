128 казахстанцев претендуют на одно место в Президентский молодежный кадровый резерв

С 19 по 23 декабря 2023 года Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при президенте РК под председательством руководителя Администрации президента Олжаса Бектенова проводится финальный этап отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения Акорды, в текущем отборе приняли участие 6404 человека, или 128 претендентов на одно место.

"По итогам многоэтапного отбора определены 100 лучших претендентов, которые пройдут собеседование с членами Национальной комиссии. По результатам собеседований будет отобрано 50 участников для зачисления в Президентский молодежный кадровый резерв", – говорится в сообщении 19 декабря 2023 года.

В дальнейшем они будут назначаться на различные ответственные должности в государственных органах и национальных компаниях.

Фото: akorda.kz

Президентский молодежный кадровый резерв – это инициатива главы государства по привлечению талантливой молодежи в систему государственного управления. Отбор в резерв дает возможность карьерного роста исключительно на основе высоких профессиональных и моральных качеств.

Материал по теме Президентский молодежный кадровый резерв: куда можно устроиться и какие навыки потребуются

С 2019 года на различные позиции в государственных органах и квазигосударственном секторе уже назначены 270 резервистов. При этом 33 резервиста занимают политические должности, 5 – административные должности корпуса "А".