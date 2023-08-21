В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Документ устанавливает новые тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города в зависимости от способа платежа в следующих размерах:
- при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;
- при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.
До 21 августа стоимость проезда общественном транспорте составляла 80 тенге (действовал с 2012 года) при оплате безналичным способом оплаты, при оплате наличными – 150 тенге.
Как поясняли в акимате, за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%).
Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов.