В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте

В Алматы с 21 августа 2023 года начало действовать постановление акимата города от 10 августа 2023 года "Об установлении тарифов на регулярные социально значимые перевозки пассажиров", сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает новые тарифы на регулярные социально значимые перевозки пассажиров города в зависимости от способа платежа в следующих размерах:

при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной карты либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге;

при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.

До 21 августа стоимость проезда общественном транспорте составляла 80 тенге (действовал с 2012 года) при оплате безналичным способом оплаты, при оплате наличными – 150 тенге.

Как поясняли в акимате, за последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%).

Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов.