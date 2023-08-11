"Ауыл аманаты": как в Жетысуской области поддерживают сельское предпринимательство

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей предвыборной программе "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" приоритетное внимание уделил вопросам уровня жизни на селе.

Так, в предстоящие семь лет на повышение доходов сельских жителей предусмотрен 1 трлн тенге, что позволит создать более 350 тысяч качественных рабочих мест в сельском хозяйстве.



Эффективным механизмом в данном направлении служит новая госпрограмма "Ауыл аманаты", в рамках которой сельчанам будут выдавать микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет. Напомним, что проект реализуется партией Amanat совместно с правительством.

Активное участие в проекте принимает и Жетысуская область. На его реализацию, по информации областного управления сельского хозяйства, в текущем году выделено 3,2 млрд тенге. Согласно плану предусмотрена выдача 581 микрокредита, в том числе финансирование 10 сельскохозяйственных кооперативов на сумму 297 млн тенге.

"На эти средства предусмотрены покупка более 14 тысяч голов скота и птицы, строительство трех откормочных площадок на 160 голов и 18 теплиц общей площадью 2,7 гектара, открытие молочно-товарной фермы на 20 голов КРС и 52 новых объектов в различных сферах бизнеса. Если быть конкретнее, то жители хотят оказывать сервисно-технические услуги, изготавливать ремесленные изделия, производить биогумус, пескоблоки, металлические и бетонные конструкции, открыть швейный, пельменный, макаронный цеха, пекарни, бани, гостиницы, столовые, фастфудные, а также автозаправку, детский сад, магазин", - проинформировали в профильном госоргане.

Ключевым оператором реализации проекта является социально-предпринимательская корпорация (СПК) "Жетысу", которая вносит свой вклад в развитие сельского хозяйства и предпринимательства, реализует механизмы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, а также участвует в развитии совместных предприятий и привлечении инвестиций.

"Что касается программы "Ауыл аманаты", то это необходимый на сегодняшний день проект, направленный на обеспечение устойчивого экономического роста на селе и системное повышение доходов сельских граждан. Сумма микрокредита до 2,5 тысяч МРП, максимальный срок финансирования до 7 лет в сфере животноводства и до 5 лет в сфере несельскохозяйственного бизнеса (СТО, кондитерский цех, парикмахерская и т.д.) с льготным периодом по погашению основного долга и вознаграждения не более 1/3 продолжительности срока микрокредита (максимально до 28 месяцев). При этом микрокредит для якорных/сельскохозяйственных кооперативов составит до 8 тысяч МРП", – подробно разъяснил председатель правления СПК "Жетісу" Данияр Айкынбаев.

К слову, в Жетысуской области уже зарегистрировано немало желающих начать либо расширить свой бизнес сельчан. В их числе, к примеру, житель Кербулакского района Асхат Малимбаев, который намерен расширить свой действующий бизнес по производству хлебобулочных изделий. Год назад сельчанин открыл пекарню, теперь же подал заявку на участие в государственной программе и хочет приобрести оборудование и провести соответствующий ремонт помещения.

Как сообщили в пресс-службе главы области, запустив пекарню, Малимбаев обеспечил рабочими местами семь человек с заработной платой в 70 тысяч тенге. Они производят булки, сайки, лепешки, булочки, калачи, а по заказу готовят пиццу, картофель фри. В день выпекают до 250 булок хлеба.

По словам предпринимателя, при помощи проекта "Ауыл аманаты" он также намерен построить теплицу и молочную ферму.

В целом, в Жетысуской области для участия в госпрограмме поступило 272 заявки на сумму около 2 млрд тенге, из них 259 заемщиков по направлению животноводства,13 – несельскохозяйственного направления.

Влад Сергеев