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Операторы продолжат увеличивать инвестиции в развитие связи

Операторы продолжат увеличивать инвестиции в развитие связи Фото: Tele2/Altel
Улучшение качества связи и развитие телеком индустрии Казахстана обсудили CEO операторов связи и представители МЦРИАП 11 августа в Астане.

На встрече отметили высокий уровень потребления интернета и постоянную динамику роста трафика. Это демонстрирует позитивные тенденции прогресса для страны и общества благодаря доступности сервисов и возможности работы онлайн, учебы, общения и развития творческих направлений, связанных с созданием контента.

Для обеспечения текущих позиций и дальнейшего роста мобильные операторы вкладывают значительные инвестиции, которые касаются строительства, расширения географии покрытия и перехода на 5G. По данным Tele2/Altel, оператора, входящего в группу компаний "Казахтелеком", инвестиции в сеть с 2020 по июнь 2023 года составили 206 млрд тенге.

"Мы уверены, что показатели трафика на абонента будут расти, продолжая обгонять общемировые тенденции. Как операторы мы понимаем значимость нашей работы для обеспечения потребностей жителей нашей страны. Рост трафика в сети Tele2/Altel, в сравнении первого полугодия 2023 с аналогичным периодом 2022, составил 24%".Сергей Коньков, CEO Tele2/Altel
Операторы продолжат увеличивать инвестиции в развитие связи

Фото: Tele2/Altel

По данным операторов, даже без учета внедрения 5G мобильный трафик в Казахстане рос серьезными темпами: от +60% в 2019-м до +21% в 2022 году, и этот тренд продолжается.

Развитие сферы телеком требует значительных ресурсов. На это влияет большое количество факторов: рост нагрузки на сети 4G/5G, географическое расположение и текущее развитие сопутствующей инфраструктуры.

Учитывая эти факторы, правительство Казахстана и операторы связи активно работают над развитием и расширением интернет-инфраструктуры, модернизируют сети, увеличивают покрытие и качество, обеспечивают доступ к интернету и связи всех жителей Казахстана, независимо от их географического положения – пример тому программа "250+". Сегодня это более тысячи отдаленных сел с доступом к мобильной связи и интернету.

Операторы продолжат увеличивать инвестиции в развитие связи

Фото: Tele2/Altel

Трафик в селах с населением 250+ жителей стабильно растет: в период с марта по июнь 2023 года он увеличился более чем на 20%. При этом трафик обращений к госуслугам и банковским приложениям увеличился на 31%, а к медицинским сервисам вырос на 28%.

Телеком остается стратегической сферой и на каждом из операторов связи лежит большая социальная ответственность. Благодаря взаимодействию с государством, а также готовности увеличивать инвестиции в отрасль, качество связи будет улучшаться, стимулируя дальнейший прогресс.

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