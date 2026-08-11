Маркировка звонков от операторов связи – как это будет выглядеть

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 11 августа 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос введения маркировки звонков для операторов связи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он назвал основные цели мероприятия и разъяснил, как это будет выглядеть для абонентов.

"Действительно, в рамках новых законов мы ввели обязательную маркировку для бизнеса. Мы считаем, что это значительно снизит риски кибермошенничества. Когда вам будут звонить от какого-то юридического лица, у вас сразу будет высвечиваться название компании, даже если этот номер не сохранен у вас в контактах", – сказал Коняшкин.

По его словам, сейчас проводятся необходимые технические мероприятия.

"Прямо сейчас я не могу сказать сроки запуска. Мы уточним сроки и вам предоставим", – пообещал вице-министр.

О внедрении маркировки звонков от операторов мы писали в июле 2026 года.