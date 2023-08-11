В Алматы вновь поменяли схему движения ряда маршрутов

В Наурызбайском районе Алматы для ремонта дорог перекроют движение на одном из участков, сообщает Zakon.kz.

В связи с проведением плановых работ по среднему ремонту на улице Шаляпина будет временно ограничено движение транспорта:



с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа – в дневное и ночное время будет полностью ограничено движение по ул. Шаляпина от ул. Ашимова до ул. Яссауи в оба направления.

"Объезд будет осуществляться по пр. Абая, по ул. Жандосова. Приносим извинения за временные неудобства. Просим вас заранее скорректировать свой маршрут". Пресс-служба акимата города Алматы

Временные схемы маршрутов с 21:00 14 августа до 06:00 16 августа:

№4 - в северном направлении - ул. Грозы - ул. Кунаева - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме; В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Кунаева - ул. Рыскулова - далее по схеме;

№15 - в южном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту; В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по маршруту;

№44 - в западном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - ул. Жандосова - ул. Рыскулова - далее по схеме; В обратном направлении - ул. Грозы - ул. Жандосова - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по маршруту;

№50 - в южном направлении - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме; В обратном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - далее по схеме;

№110 - в южном направлении - ул. Аспандиярова - пр. Абая - разворот на ул. Момышулы - далее движение в обратном направлении, перенос к/п на остановочный пункт "Ст. м. "Бауыржан Момышулы" (северная); В обратном направлении - начало с к/п "Ст.м. Бауыржан Момышулы" - пр. Абая - ул. Аспандиярова - далее по схеме;

№137 - в восточном направлении - ул. Ашимова - пр. Абая - ул. Яссауи - ул. Шаляпина - далее по схеме; В обратном направлении - ул. Шаляпина - ул. Яссауи - пр. Абая - ул. Ашимова - далее по схеме.

Ранее сообщалось, что схему движения 21 маршрута временно изменят в Алматы.