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Как "Казатомпром" создает трудовую элиту страны

рабочие Фото: Казатомпром
В "Казатомпром" рассказали о том, как готовят молодых специалистов и обеспечивают своих работников лучшими условиями труда, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность президента в 2022 году заявил, что в Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почетом и уважением.

"Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян. Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны", – сказал глава государства на церемонии инаугурации.

В современном цивилизованном обществе честный труд является одним из основных факторов развития и процветания. Тем не менее надо признать, что в Казахстане существует проблема негативного отношения к человеку труда.

предприятие

Фото: Казатомпром

Безусловно, частой причиной негативного и пренебрежительного отношения к людям труда, науки или культуры в Казахстане является их низкая заработная плата. Под влиянием трендов соцсетей, больших гонораров звезд и блогеров за один пост или выступление общественность начинает презирать "копошащихся за копейки".

При этом важно понимать, многие работники не имеют доступа к социальному страхованию, медицинскому обслуживанию и другим видам социальной поддержки. Это вкупе с отсутствием уважения и поддержки от окружающих создает неопределенность и неуверенность в будущем, что отрицательно сказывается на мотивации и эффективности работы.

И если многим предприятиям, государственному и частному бизнесу страны еще предстоит повернуться лицом к человеку труда, то в национальной компании "Казатомпром" такой вектор был задан уже давно.

В компании и ее 36 дочерних организациях трудятся 20 тыс. работников – это самый главный актив мирового лидера по добыче и продаже урана.

"Казатомпром обеспечивает своих сотрудников разнообразными льготами и программами, включая медицинскую страховку, пенсионные планы, возможности для профессионального обучения, роста и развития. Это не только способствует улучшению качества жизни работников, но и создает условия для стабильной и продуктивной трудовой деятельности, дает понимание ее важности не только для компании, но и страны", – отмечает председатель правления АО "Казатомпром" Ержан Муканов.

Так, только за 2022 год атомный холдинг направил на реализацию программ по охране труда и промышленной безопасности более 8 млрд тенге и инвестировал на мероприятия по природоохранной деятельности более 1 млрд тенге. И уже как 5 лет является официальным участником глобальной программы Vision Zero по продвижению концепции "Нулевого травматизма" на производстве.

На объектах "Казатомпрома" работают как трудовые династии с профессионалами с многолетним опытом, так и молодые специалисты.

предприятие

Фото: Казатомпром

Компания активно сотрудничает с образовательными учреждениями, организует программы стажировок и практик для студентов, что помогает формированию практических навыков и углубленного понимания значимости высокотехнологичного труда, придает граниту "атомной" науки прикладной характер.

Это способствует подготовке квалифицированных кадров для атомной промышленности и обеспечивает будущее развитие отрасли. Например, программа Murager дает возможность получить качественное образование по техническим специальностям на бесплатной основе - заключено партнерство более чем с 20 вузами и колледжами страны.

Холдинг в целом очень лоялен к начинающим карьеру, так, по программе Izbasar, суть которой проста – молодым людям в группе компаний предоставляется шанс проявить свои таланты в трех пятимесячных оплачиваемых стажировках на разных предприятиях с последующим трудоустройством при успешном прохождении.

Но при этом в компании нет корпоративного эгоизма, проявления заботы только "своих" и отрешенности от социальных проблем страны.

"Мы постоянно оказываем помощь жителям разных регионов страны, где ведутся работы по геологоразведке, добыче урана, производству продукции", – говорит руководитель компании Ержан Муканов.

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Редакция Zakon.kz
Казахстан
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